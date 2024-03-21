В ЮНЕСКО решили проверить “Великую польскую стену” на границе с Беларусью. Зачем?

Опубликовано: 21.03.2024 11:24 , Обновлено: 21.03.2024

Эксперты ЮНЕСКО и Международного союза охраны природы намерены изучить возведенное на границе с Беларусью ограждение. Соответствующая инспекция запланировала визиты в Польшу и Беларусь.

Сейчас специалисты с инспекцией прибыли в Польшу и находятся в приграничной «Беловежской пуще», где изучают возможные “негативные последствия”, которые мог причинить экосистеме возведенный барьер.

Сообщили, что мониторинговая группа экспертов планирует прибыть с визитом и в Беларусь. Он продлится с 23 по 27 марта 2024 года.

“Эксперты будут рассматривать ход выполнения рекомендаций предыдущей миссии, качество охраны и управления Объектом, а также План управления данной территорией. В связи с насыщенной программой миссии и ее характером, а также руководящими принципами ЮНЕСКО по организации миссии встречи с журналистами не планируются”, — сообщили на сайте национального парка “Беловежская Пуща”.

Напомним, что Польская Беловежская пуща была занесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО ещё в 1979 году. После распада СССР, белорусская часть Беловежской пущи также была включена в зону всемирного наследия ЮНЕСКО и образовала таким образом “трансграничный объект”.

Ранее Телеграф рассказывал о том, что власти Польши приняли решение о модернизации ограждения на границе с Беларусью.

Польша решила модернизировать забор на границе с Беларусью