В инспекции труда назвали случай, когда наниматели могут уволить белорусок в декрете

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Опубликовано: 08.09.2025 16:15 , Обновлено: 08.09.2025

В Департаменте государственной инспекции труда Беларуси объяснили, когда работодатель имеет право уволить белорусок (и белорусов), находящихся в отпуске по уходу за ребенком (который также часто неофициально называют декретным отпуском, или декретом).

По словам специалистов, это может произойти в связи с неизбранием на должность служащего.

Так, в официальном телеграм-канале департамента ответили на вопрос: “Несмотря на то, что я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, которому 2 года, наниматель уволил меня в связи с неизбранием на должность . Правомерно ли это?”

Специалисты заявили, что такое решение не нарушает права женщины. И привели в доказательство статью 44 Трудового кодекса, согласно которой “неизбрание на должность служащего, в том числе по конкурсу, является одним из оснований прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон”.

[inf]Согласно этой статье, также трудовой договор подлежит прекращению еще по 7 случаях, которые не зависят от воли сторон:

призыв работника на военную службу, направление работника на альтернативную службу; восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; нарушение установленных правил приема на работу; вступление в законную силу приговора суда, которым работник осужден к наказанию, исключающему продолжение работы, или судебного постановления о трудоустройстве работника, обязанного возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении; смерть работника, признание его судом безвестно отсутствующим или объявление умершим, смерть нанимателя – физического лица; возникновение установленных законодательством ограничений на занятие определенными видами деятельности, препятствующих продолжению работы; прекращение (приостановление) в соответствии с законодательными актами деятельности адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально, нотариуса, осуществляющего нотариальную деятельность в нотариальном бюро, физического лица, осуществляющего деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, индивидуального предпринимателя в связи с их призывом на военную службу, направлением на альтернативную службу.

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В Департаменте обратили внимание, что гарантии женщин, у которых есть ребенок до 3 лет, при прекращении трудового договора прописаны в ст.268 Трудового кодекса, в которой ней запрета на увольнение по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.

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Так, согласно статье 268, “запрещается отказывать женщинам в заключении трудового договора и снижать им заработную плату по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей в возрасте до трех лет, а одиноким родителям – с наличием детей в возрасте до четырнадцати лет (детей-инвалидов – до восемнадцати лет)”.

“При отказе в заключении трудового договора указанным категориям работников наниматель обязан известить их о мотивах отказа в письменной форме не позднее трех дней после обращения. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд”, — сказано

Также наниматель не имеет право увольнять беременных и женщин с детьми до 3 лет, из-за сокращения численности или штата работников.

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Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что в каждой сотой белорусской семье в отпуск по уходу за ребенком до трёх лет уходит отец. Таким образом, доля семей, пользующихся этим правом, составила около 1%.

В Минтруда рассказали, насколько популярен в Беларуси декретный отпуск для отцов