В ГТК предупредили белорусов о "замедлении" работы литовских таможенников. Как долго?

Опубликовано: 01.09.2024 12:31 , Обновлено: 01.09.2024

В Государственном таможенном комитете Беларуси предупредили о возможном замедлении работы литовской таможенников на белорусско-литовской границе 1 сентября. Документы для таможенного оформления литовская сторона временно будет временно принимать только в бумажном виде.

Как сообщили в телеграм-канале “Таможенных органов Беларуси”, возможное “существенное замедление работы литовских таможенников” связано с проводимыми техработами по плановому обслуживанию аппаратного и программного обеспечения литовских таможенных информационных систем.

По данным литовской таможни в период с 6.00 до 18.00 1 сентября не будут работать:

система обработки таможенных деклараций,

интеллектуальная система обработки таможенных деклараций,

система контроля транзита,

система сбора и обработки данных о торговых потоках Литовской Республики со странами-членами ЕС,

система подачи товаров на таможенный контроль,

национальные компоненты системы контроля импорта ICS2.

“В течение этого периода по желанию декларантов, для подачи и оформления таможенных деклараций будет применяться процедура непрерывности деятельности и действия, связанные с ее выполнением. Обращаем также внимание, что в период бездействия iMDAS, MDAS, NTKS при подаче таможенных деклараций в Центр ИТ-услуг Центра таможенных информационных систем не нужно направлять запросы на разрешение применения процедуры непрерывности деятельности”, - предупредили в пресс-службе таможни Литвы.

В это время время документы для таможенного оформления литовская сторона будет принимать только в бумажном виде.

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