Могут ли таможенники заставить открыть запечатанный подарок? В ГТК Беларуси ответили

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Опубликовано: 22.08.2024 15:11 , Обновлено: 22.08.2024

В Государственном таможенном комитете Беларуси рассказали, имеют ли право работники границы потребовать отрыть запечатанную коробку, в которой находится подарок знакомому или близкому человеку. Всё-таки срывать обёртку на покупку из-за границы не очень-то хочется...

“Возвращаюсь из-за рубежа, везу покупки для себя и подарки друзьям. Таможенник на границе требует, чтобы я открыл одну из коробок с подарком, а также отнёс на весы все свои товары. Это законно?” — задался вопросом один из белорусов, на что в ведомстве ему ответили: да, законно.

В ГТК пояснили, что для граждан с товарами (вне зависимости от того, подарок это или нет), Таможенный кодекс Евразийского экономического союза установил определённые правила. Согласно им, сотрудники таможни имеют полное право взвесить или вскрыть покупки, которые человек собирается провезти через границу. Однако в ГТК обратили внимание, что зачастую такая мера просто не требуется.

“Таможенные органы могут применять рентгеновские установки, которые в большинстве случаев позволяют без вскрытия упаковки идентифицировать перемещаемый товар. При возникновении каких-либо подозрений таможенник вправе потребовать вскрыть упаковку”, — подытожили в Государственном таможенном комитете Республики.

Ранее Telegraf.news писал, что в ГТК рассказали, какие условия должен соблюсти человек, переезжающий в Беларусь на ПМЖ, чтобы не платить пошлину при ввозе автомобиля в страну.

В Таможенном комитете пояснили, кто и при каких условиях может ввезти свое авто в Беларусь без уплаты пошлины