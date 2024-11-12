В ГТК объяснили, когда белорусам без багажа нужно заполнять декларацию на «красном» коридоре

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Опубликовано: 12.11.2024 10:00 , Обновлено: 12.11.2024

Даже если при вас нет багажа, при пересечении государственной границы в некоторых случаях придётся воспользоваться «красным» коридором и заполнить налоговую декларацию. В Государственном таможенном комитете (ГТК) Беларуси объяснили, при каких обстоятельствах делать это обязательно, чтобы избежать проблем с законом.

Речь идёт о ситуациях, когда человек въезжает в страну отдельно от своего багажа. Например, вы въезжаете в Беларусь на авто, а свой багаж отправили самолётом, либо летите самолётом, но заблаговременно отправили багаж другим рейсом в пункт своего назначения. В этом случае ваш багаж будет рассматриваться как “несопровождаемый”, но таможенная декларация на него всё равно потребуется.

Как пояснили в ГТК, в таких случаях в пункте пропуска человеку следует пройти по “красному” коридор и заполнить пассажирскую таможенную декларацию на товары в сопровождаемом багаже, то есть в ручной клади или имеющемся при себе багаже.

Такую декларацию придётся оформить в двух экземплярах. Как пояснили таможенники, это необходимо, чтобы рассчитать норму ввоза товаров без уплаты таможенных платежей. Один экземпляр декларации будет подаваться в таможню, которая будет оформлять несопровождаемый багаж.

Если этого не сделать, пояснили в ГТК, те товары для личного пользования, которые имеются у вас в несопровождаемом багаже, будут рассматриваться таможенными органами как “ввезённые с превышением стоимостных или весовых норм беспошлинного ввоза”. Если вам не удастся доказать обратное, придётся платить пошлину за свой багаж.

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