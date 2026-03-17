В Гродно запустили антинаркотический троллейбус

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Опубликовано: 17.03.2026 10:03 , Обновлено: 17.03.2026

В Гродно на один из троллейбусных маршрутов вывели необычный общественный транспорт — антинаркотический троллейбус. В чём его "фишка" и можно ли будет воспользоваться его услугами так же, как обычными троллейбусами, рассказала начальник инспекции по делам несовершеннолетних Октябрьского РУВД Гродно Диана Алещик.

В “антинаркотический” превратили один из троллейбусов на 25-м городском маршруте. В его салоне расклеили плакаты и листовки с информацией о вреде наркотиков, а также об ответственности за нарушение антинаркотического законодательства.

Троллейбус будет курсировать в таком формате недолго - до конца этой рабочей недели, до 20 марта. В течение этой профилактической акции пассажирам волонтёры будут раздавать тематические информационные буклеты и памятки, а в салоне по ходу движения будут включать информационные сообщения, в которых пассажирам будут также рассказывать о вреде наркотиков и об уголовных последствиях их употребления.

При этом сам троллейбус будет ходить по обычному маршруту, по обычному графику, так что воспользоваться им горожане могут беспрепятственно.

Кстати, такой формат антинаркотической профилактики для Беларуси уже не уникален. Прошлой осенью, в преддверии школьных каникул похожую акцию запустили на одном из автобусных маршрутов Минска. Там пассажиров встречали не только активисты БРСМ с информационными буклетиками, но и сотрудники милиции и медики, которые проводили с пассажирами “разъяснительную работу”.

Милиционеров и врачей решили отправить на один из автобусных маршрутов Минска

В Минске маршрут автобуса (его назвали просто “Брендированным автобусом”) специально подобрали так, чтобы акцией охватить как можно большую группу молодежи, учащихся колледжей и прочих сссузов, поскольку именно эта категория в большей степени подвержена риску вовлечения в употребление и распространение наркотиков