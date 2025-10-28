Милиционеров и врачей решили отправить на один из автобусных маршрутов Минска

Опубликовано: 28.10.2025 07:51 , Обновлено: 28.10.2025

На одном из автобусных маршрутов Минска до конца октября пассажиры могут встретить сотрудников милиции, медиков, а также активистов БРСМ. Что за "разъяснительную работу" среди пассажиров они будут проводить, рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский.

Невольно стать участником профилактической акции городской администрации можно стать, сев днём на автобус, курсирующий по маршруту №43, который идёт от диспетчерской станции “Дружная” до микрорайона “Степянка” через столичный микрорайон Дражня. Ежедневно с 14:00 до 16:00 вплоть до 31 октября на маршрут будут выпускать особый автобус, который отличается от обычных специфической оклейкой.

В салоне самого автобуса разместили тематические плакаты, информационные буклеты, а также QR-коды со ссылками на полезные интернет-ресурсы, на экранах будут крупить видеоролики профилактического характера. Все они посвящены одной теме - профилактике употребления наркотиков и вовлечения в их незаконный оборот, передало госагентство БЕЛТА.

Одной лишь визуальной информационно-просветительской работой городская администрация решила не ограничиваться и решила подкрепить её профилактическими беседами с представителями здравоохранения, ГУВД Мингорисполкома и активистами БРСМ. По ходу движения автобуса этот “информационный десант” будет беседовать с пассажирами, отвечая на их вопросы. По замыслу организаторов акции, представители молодёжного движения будут вести пропаганду здорового образа жизни, милиционеры - предупреждать о правовых последствиях наркомании и “работы” в незаконном наркобизнесе, медики - о последствиях употребления психоактивных веществ”.

Как пояснил Стригельский, маршрут акционного автобуса специально подобрали так, чтобы акцией охватить как можно большую группу молодежи, учащихся колледжей и прочих сссузов, поскольку именно эта категория в большей степени подвержена риску вовлечения в употребление и распространение наркотиков

Заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Мелешко назвал эту акцию “пассивной профилактикой” и заявил, что если она хорошо зарекомендует себя, органы профилактики могут взять её на постоянное вооружение.

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