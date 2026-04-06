В Гродно пошел град, в Ошмянах ветер разогнался до 72 км/ч

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Опубликовано: 06.04.2026 14:38 , Обновлено: 06.04.2026

В понедельник, 6 апреля, погода не порадовала белорусов. В западном облцентре Гродно и вовсе пошел град. А в районном центре Ошмяны ветер, судя по данным наблюдений Белгидромета (Белорусского гидрометеорологического центра), разогнался до 72 км/ч.

Все дело в том, что через центр страны проходит вторичный холодный фронт.

“Вслед за фронтом северо-западнее мы видим довольно быстрое развитие кучево-дождевой облачности с кратковременными дождями, местами с мокрым снегом, ледяной крупой и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. Локально может загреметь. К центру она подойдет во 2-й половине дня. Небо может стать фотогеничнее”, - предположили в “Метеовайб”.

Впрочем, в столице Беларуси Минске 7 апреля будет все равно не очень комфортно. Порывистый ветер и осадки, в том числе снег с дождем. Температура: