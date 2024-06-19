В Гродно двух девушек приговорили к колонии за сожжение госфлага на улице. На какой срок?

Опубликовано: 19.06.2024 18:10 , Обновлено: 19.06.2024

В Гродно огласили приговор двум девушкам, которые в апреле текущего года под воздействием алкоголя подожгли государственный флаг. Известно, что белорускам по 23 года и каждая из них до этого не привлекалась к уголовной ответственности.

Согласно материалам дела, гродненки, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взяли черенок от швабры, намотали на него бумагу, прикрепили зажигалку и подожгли государственный флаг, который находился на одной из организаций в центре города.

Согласно ст. 370 УК РБ, суд Ленинского района Гродно признал их виновными и назначил каждой наказание в виде лишения свободы на 1 год в исправительной колонии в условиях общего режима, передало информагентство “БелТА”.

[info_b] Статья 370 УК РБ гласит, что надругательство над государственными символами — гербом, флагом и гимном — может быть наказано:

штрафом;

исправительными работами до двух лет;

арестом;

ограничением свободы до трёх лет;

лишением свободы до трёх лет. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что система принудительного труда в Дагестане уже давно стала частью повседневной жизни. Люди приезжают, чтобы заработать, но в итоге оказываются в самом настоящем рабстве. Именно так случилось с 42-летним белорусом Станиславом Жуковым, который впоследствии пытался бежать и лишился ноги.

Белорус поехал на заработки в Россию, оказался в рабстве и лишился ноги. Что было дальше?