В Гродно должнику за ЖКУ перекрыли канализацию. И что ему теперь делать?

Опубликовано: 08.12.2023 14:22 , Обновлено: 08.12.2023

Житель Гродно 32 месяца не платил за коммунальные услуги, рассказал сайт «Гродно Плюс». В итоге коммунальщики заблокировали ему водоотведение канализации. Почему пошли на такие крайние меры, и как теперь неплательщику спасать ситуацию?

Долг гродненца постепенно дорос до 3900 рублей, а пеня и вовсе – до 23 тысяч, привел проблемные цифры источник. И уточнил, что официальные предупреждения и отключение электроэнергии не помогли. Тогда в ход пошла новая мера.

Сам процесс коммунальщики описали так. Заглушку спускают по канализационному стояку при помощи специального прибора – в саму квартиру заходить нужды нет. И водоотведение блокируют только в заданной квартире. Это значит, что ни в санузле, ни в кухне слив работать не будет, воде просто некуда уйти. Работа занимает не больше часа.

– Борьба с неплательщиками производится разными способами. Это отключение электроэнергии, это выдача предписаний, это блокировка водоотведения канализации. В дальнейшем будем эту практику применять. Если же оплатит человек свой долг, то будет все возвращено. Будет назад снята заглушка, и все вернем на свои места, – рассказал первый замдиректора УЖРЭП Октябрьского района Гродно Евгений Кичко.

[info_b]По закону, коммунальные услуги необходимо оплачивать до 25 числа каждого месяца. Если образовалась задолженность, гражданину начисляется пеня, а по истечении 6-месячного срока, если оплату так и не произвели, на неплательщика подадут исковое заявление в суд. Так можно лишиться квартиры.[/info_b]

По словам начальника гродненского РСЦ №1 Натальи Жук, именно это грозит гродненцу, которому заблокировали водоотведение канализации. Заявление «на отчуждение» жилья уже подали.

При этом должник может оплатить долг по коммунальным платежам даже во время суда, в этом случае квартира останется в собственности хозяина, уточнил источник.

Ранее Телеграф писал, что, по сообщению Минского ЖКХ, на первое ноября 2023 года в тысячах квартирах по всей столице были отключены вода, свет и даже домофоны. Естественно, все за неуплату коммуналки.

В Минске отключили электричество и воду более чем в 13 тыс квартирах. Сколько месяцев надо не платить и чем ещё это грозит?