В ГПК рассказали, за что забирают документы и штрафуют белорусов, выезжающих за границу

Опубликовано: 21.11.2022 16:24 , Обновлено: 16.05.2023

В Государственном пограничном комитете (ГПК) 21 ноября рассказали, что штрафуют белорусов за паспорта с истекшим сроком и не только.

“Истекший срок действия — одна из типичных проблем с документами на границе. За минувшие выходные пограничники выявили четыре недействительных документа”, - сообщили пресс-служба ГПК.

В качестве примера, там рассказали, как минчанин выезжал из страны в пункте пропуска Брест и “предъявил для проверки паспорт, который находится в базе данных недействительных документов”. В другом случае, на паспорте была размыта печать.

“Во всех случая граждане привлечены к административной ответственности за нарушение режима госграницы и оштрафованы, а паспорта — изъяты”, - похвалились в ГПК Беларуси.

Там напомнили, что перед пересечением границы белорусы должны:

Проверить срок действия паспорта;

Заменить паспорт при смене фамилии (в этом случае документ действителен в течение месяца);

Проверить паспорт на наличие повреждений, пятен и посторонних записей. Их там быть не должно.

Получить информацию о наличии сведений о себе в банке данных о гражданах, право на выезд которых из Республики Беларусь временно ограничено, обратившись в территориальный орган внутренних дел.

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