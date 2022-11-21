В ГПК объяснили, как зимой пересечь границу Беларуси на велосипеде

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 21.11.2022 12:58 , Обновлено: 21.11.2022

В Госпогранкомитете 21 ноября опубликовали полезную информацию, как белорусам пересекать границу на велосипеде зимой. И подчеркнули, что сделать это можно далеко не всегда.

В ведомстве объяснили, что в принципе зимой переезжать границу на велосипеде можно, однако не при любой погоде.

«ПДД запрещает велосипедистам двигаться по проезжей части дороги и обочине в условиях снегопада или гололедицы (п.п. 153.4 п. 153 гл. 20)», — обратили внимание в ГПК.

Это ограничение действует и в пунктах пропуска через белорусскую границу.

Ранее Телеграф писал, что в Следственном комитете Беларуси рассказали, как белорусам правильно кататься зимой на тюбинге и санках. Особое внимание там призвали обратить родителям. Почему этим занялся СК?

Следственный комитет Беларуси опубликовал правила катания на тюбингах