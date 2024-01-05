В ГПК предупредили белорусов об увеличении очередей на границе с Литвой на выходных

Опубликовано: 05.01.2024 16:20 , Обновлено: 05.01.2024

В Госпогранкомитете Беларуси спрогнозировали, что 6-7 января вырастут очереди на границе с Литвой. Причем, как на въезд, так и на выезд. Но не из-за праздников.

Со ссылкой на таможню Литвы в ГПК сообщили, что с 9:00 6 января по 01:00 8 января в литовских пунктах пропуска — Лаворишкес (Котловка), Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони), Райгардас (Привалка) — “будут проводится работы по обслуживанию таможенных систем”.

В комитете подчеркнули, что это повлияет на время оформления. Соответственно, “на всем направлении прогнозируется рост очередей транспорта как на выезд из Беларуси, так и на въезд в страну”.

В Госпогранкомитете посоветовали учитывать эту информацию при планировании пересечения границы с Литвой.

Отслеживать обстановку перед белорусскими пунктами пропуска в реальном времени пограничники предложили на сайте ГПК по ссылке, а также в мобильном приложении «Граница Беларуси».

Ранее Телеграф писал, что пограничный комитет Беларуси сообщил о существенном увеличении транспорта на границе за 3 января. Количество только легковых авто выросло в 2,4 раза.

Очереди на белорусской границе за сутки выросли в разы – ГПК. Где больше всего авто?