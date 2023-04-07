В ГПК предупредили белорусов о столпотворении на границе перед Пасхой – очереди фур уже выросли на 20%

Опубликовано: 07.04.2023 12:10 , Обновлено: 07.04.2023

В Госпогранкомитете (ГПК) Беларуси предупредили белорусов, планирующих выехать в соседние Польшу, Литву, Латвию на грядущие пасхальные выходные, об увеличении автомобильных очередей на границе. Так, к утру пятницы, 7 апреля, очередь фур на въезд в Евросоюз выросла на 20%, и белорусские пограничники ожидают, что очереди - как грузовых, так и легковых авто - будут только расти.

“Традиционно в период предпраздничных дней (католики отмечают Пасху в это воскресенье, 9 апреля, а православные - через неделю, 16 апреля - прим. ред.) очереди транспорта в пунктах пропуска на границе со странами Евросоюза увеличиваются”, - подчеркнули в ГПК.

Там отметили, что очереди на белорусской границе с Польшей, Литвой и Латвией могут вырасти из-за “нынешней обстановки на границе с Евросоюзом”, а также из-за “замедленного оформления транспорта сопредельными контрольными службами”.

Больше всего легковушек скопилось на границе с Польшей

По данным ГПК на 10:00 4 апреля, больше всего легковых авто скопилось у пункта пропуска Брест-Тересполь на границе с Польшей. В белорусском ведомстве подчеркнули, что в течение всей этой недели польские пограничники пропускал в среднем 26% автомобилей.

Задержки в оформлении авто при пересечении государственной границу были также в литовских пунктах пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка).

Очередь фур, ожидающих въезда в ЕС на белорусской границе, перед выходными выросла на 20%

В ГПК также обновили данные о грузовиках, которые ожидают въезда в Евросоюз на белорусской границе. К выходным очередь большегрузов выросла на 20%. Сейчас самые длинные очереди у польского пункта пропуска Кукурыки (Козловичи). здесь выезда из страны дожидается более тысячи фур.

Согласно данным ГПК Беларуси, с 3 апреля польские пограничники оформляли не более 50% фур от суточной нормы. Границу с Литвой в течение недели смогли пересечь в среднем лишь 45% фур, с Латвией - порядка 56%.

Как ранее сообщал Телеграф, с 31 марта ГПК Беларуси ввел ограничения на единственном грузовом пункте пропуска на границе с Польшей — Козловичи (Кукурыки). Теперь водители фур, у которых есть право внеочередного въезда в КПП, должны вставать в общую очередь. Это связано с «существенным скоплением грузовиков на белорусско-польской границе», заявили в ГПК.

ГПК ввел новые правила проезда грузовиков на границе с Польшей. Надолго?