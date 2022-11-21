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Следственный комитет Беларуси опубликовал правила катания на тюбингах

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В Следственном комитете Беларуси рассказали, как белорусам правильно кататься зимой на тюбинге и санках. Особое внимание там призвали обратить родителям. Почему этим занялся СК?

В СК дали следующие рекомендации:

  • не используйте для катания склоны и спуски, на маршрутах которых присутствуют посторонние объекты, которые могут стать источником травматизма (деревья, стены строений, столбы, и др);
  • используйте защитные средства (налокотники, наколенники, шлемы);
  • обращайте внимание на возрастные ограничения, указанные в инструкциях к спортинвентарю;
  • не отпускайте маленьких детей кататься одних.

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Почему вообще правилами катания с горок занялся СК? Дело в том, что 21 ноября там сообщили, что в Узденском районе ребенок получил травму головы, катаясь на тюбинге.

В ведомстве рассказали, что 5-летний мальчик, его старший брат и другие дети решили покататься с горки в в агрогородке Дещенка.

В какой-то момент тюбинг с ребенком столкнулся с санками. После чего 5-летнему мальчику стало плохо. Оказалось, из-за удара он получил тяжелую травму головы.

СК ведет расследование по поводу произошедшего.

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