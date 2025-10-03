В Госконтроле Беларуси отчитались о ремонте двери

Опубликовано: 03.10.2025 14:44 , Обновлено: 03.10.2025

В пресс-службе Комитета Госконтроля Беларуси (КГК) сообщили, что взяли на контроль ремонт домофона в двери в одном из домов в Солигорске.

В КГК рассказали, что рассмотрели обращение жителя жилого дома по улице Заслонова в Солигорске, который пожаловался на неработающий домофон а подъезде.

“Под контролем КГК соответствующими службами в подъезде проведены необходимые работы: установлена новая входная группа и подключено запорно-переговорное устройство”, - сообщили в КГК.

В ведомстве не уточнили, почему жителю пришлось обращаться в Госконтроль и почему дверь не отремонтировали соответствующие службы сразу после обращения жителя Солигорска. Какие меры были приняты в отношении коммунальных служб, в КГК не рассказали.

Ранее Telegraf.news писал, что Комитет государственного контроля (КГК) объявил о проведении очередной тематической “горячей” линии, в ходе которой у белорусов будет возможность пожаловаться на протекающие крыши, разбитые окна, посторонних в теплоузлах многоэтажек и не только. Узнали, какие ещё потенциально проблемные вопросы ожидает услышать ведомство от белорусов и когда именно звонить по короткому номеру ведомства.

КГК выделил белорусам 1 день для жалоб на ЖКХ — протекающие крыши, разбитые окна и не только