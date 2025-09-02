КГК выделил белорусам 1 день для жалоб на ЖКХ - протекающие крыши, разбитые окна и не только

Опубликовано: 02.09.2025 15:00 , Обновлено: 02.09.2025

Комитет государственного контроля (КГК) объявил о проведении очередной тематической "горячей" линии, в ходе которой у белорусов будет возможность пожаловаться на протекающие крыши, разбитые окна, посторонних в теплоузлах многоэтажек и не только. Узнали, какие ещё потенциально проблемные вопросы ожидает услышать ведомство от белорусов и когда именно звонить по короткому номеру ведомства.

“Горячую” линию наметили на эту среду, 3 сентября . Её ключевой темой станет подготовка жилого фонда и организаций к работе в осенне-зимний период, сообщили в пресс-службе ведомства.

Там обозначили круг примерных вопросов, которые смогут затронуть звонящие:

не работающие приборы учета тепловой энергии в жилых домах;

повреждение теплоизоляции на трубопроводах систем отопления;

повреждённые окна и двери, выбитые стёкла в местах общего пользования;

протекающая крыша из-за невыполненных или некачественно выполненных ремонтных работ на кровле,

посторонние лица в тепловых пунктах и на чердаках жилых многоэтажек;

хранение дров без должной защиты от дождя.

Кроме того, белорусы, позвонившие в этот день на короткий номер ведомства - 191 - могут также рассказать о чрезмерно затянувшихся работах по замене и строительству теплосетей и на не проведённое благоустройство территорий после ремонта и раскопок, которые проводят для плановой или аварийной замены инженерных сетей.

Режим работы “горячей” линии КГК 3 сентября следующий:

с 9:00 до 13:00,

с 14:00 до 18:00.

Помимо телефонных звонков ведомство пообещало принимать жалобы и в свой чат-бот, где помимо описания проблемы и указания точного адреса необходимо также предоставить фото доказательства нарушения.

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