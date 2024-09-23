В Гомельской области создали единую дежурно-диспетчерскую службу. По какому номеру звонить?

Опубликовано: 23.09.2024 09:55 , Обновлено: 23.09.2024

Гомельский областной исполнительный комитет объявил о создании единой диспетчерской службы. Это значит, что дозвониться в 13 организаций можно будет по одному номеру — далее звонки автоматически распределят в нужную службу, будь то скорая, милиция, МЧС, ЖКХ и др. Соответствующее решение власти опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале Беларуси.

В документе говорится, что цель создания единой службы заключается в обеспечении жителей Гомельщины возможностью обратиться за экстренной помощью на единый телефонный номер «112». Кроме того, ожидается, что решение властей «даст возможность оперативно реагировать на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации».

Согласно постановлению, жители Гомельской области смогут обратиться в 13 служб города, среди которых:

Гомельское областное управление МЧС; УВД Гомельского областного исполнительного комитета; УГАИ УВД Гомельского областного исполнительного комитета; Главное управление по здравоохранению Гомельского областного исполнительного комитета; Гомельский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»; предприятие «Гомельоблгаз»; ЖКХ Гомельской области»; предприятие «Гомельэнерго»; предприятиЕ “Белтелеком”; Гомельское государственное производственное лесохозяйственное объединение; предприятие «Гомельавтодор»; предприятие «Гомельоблтеплосеть»; предприятие «Гомельоблдорстрой».

[info_b]Напомним, в Беларуси уже не первый год работает единый номер «112», по которому можно позвонить в случае ЧС или другого происшествия, угрожающего жизни. Кроме того, звонок доступен даже если в телефоне нет SIM-карты или отсутствует сеть мобильного оператора.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что единую диспетчерскую службу создали в Минске. Решением Мингорисполкома под одним номером объединили сразу 21 организацию, среди которых — МЧС, “Минсктранс”, национальный аэропорт “Минск”, столичный метрополитен, БелЖД и др.

Мингорисполком решил объединить телефоны скорой, МЧС, метро и ещё 18 служб. По какому номеру звонить?