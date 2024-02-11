В Гомельской области "создали 192 пункта временного размещения" и пообещали "масштабные инженерные сооружения". К чему готовятся?

Опубликовано: 11.02.2024 10:30 , Обновлено: 11.02.2024

В администрации Гомельской области сообщили, что создали 192 пункта временного размещения людей на случай серьезного подтопления. Председатель облисполкома Иван Крупко провел совещание, на котором решили возвести "масштабные инженерные сооружения".

“Проектно‑сметная документация по Красному разработана, откроется финансирование и приступим к реализации. Надо понимать, что грунтовые воды целиком понизить не удастся, но это позволит серьезно улучшить ситуацию с отводом талых вод”, - заявил начальник главного управления ЖКХ Дмитрий Згурский.

Также чиновники проводят экспертизу проекта по возведению дамбы у поселков Севруки, Ченки и Поляна на окраине Гомеля. “Проект, на реализацию которого уйдет несколько лет, позволит защитить многоэтажную застройку и частный сектор от паводка”, - сообщили в облисполкоме.

Чиновники рассказали, что в планах также строительство преград протяженностью 3 км в микрорайонах Монастырек, Якубовка, Старая Волотова в Гомеле, а также деревнях Плесы и Уза в Гомельском районе.

Ранее Телеграф писал, что в 2023 году в апреле в садовом товариществе под Гомелем прорвало дамбу. Спасатели рассказали, что вода очень быстро затопила дома, жителей спешно эвакуировали. В самом Гомеле, да и во всей области, тогда тоже было не сладко. Где-то дома плавали сами по себе, где-то курицы спасались на деревьях.

Под Гомелем прорвало дамбу — «Вода за пол часа залила дома по окна»