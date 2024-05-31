В Гомельской области открыли новое месторождение нефти

Опубликовано: 31.05.2024 17:11 , Обновлено: 11.03.2025

На территории Октябрьского района Гомельской области открыли новое месторождение нефти. По предварительным оценкам, там 152 тыс. тонн черного золота.

Как рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк, глубина скважины №1 “Заозерьевское” - 4200 метров. “На глубине 4053 и 4069 метров благодаря технологии солянокислотного разрыва пласта был получен приток нефти со среднесуточным дебитом порядка 600 литров в сутки. И это неплохой показатель”, - процитировал министра портал sb.by.

[info_b]Дебит - объем жидкости, который скважина может выдавать за определенный промежуток времени.[/info_b]

По словам Масляка, сейчас сотрудники Научно-производственного центра по геологии уточняют запасы нефти в этой скважине. После подтверждения цифры Республиканской комиссией по запасам полезных ископаемых месторождение передадут на государственный баланс и в работу “Белоруснефти” для добычи.

Фото: агентство БелТА

Как отметил глава Минприроды, открытию нового месторождения предшествовал масштабный комплекс геологоразведочных работ. “Это труд большого коллектива на протяжении трех - пяти лет, а не одномоментный результат”, – подчеркнул Масляк.

И добавил, что сегодня Гомельская область - это основное место (98%) залежей черного золота в Беларуси. “Сегодня промышленные запасы нефти составляют более 44 млн тонн. В год в Беларуси добывают порядка 1,9 млн тонн черного золота. Но это лишь около 15% от того, что сегодня необходимо народному хозяйству”, - отметил министр.

Поэтому, дополнил он, предстоит “серьезная работа” по открытию новых месторождений и доисследования уже обнаруженных. Всего же в Беларуси открыто 96 месторождений нефти, из них 36 - в работе.

Фото: агентство "БелТА"

Ранее Telegraf.news сообщал, что нефтяники “Белоруснефти” 2 апреля 2024 года пробурили скважину глубиной 865 метров на скважине № 466 Речицкого нефтяного месторождения в Гомельской области.

Белорусские нефтяники пробурили за сутки скважину глубиной почти на километр. Это как?