Белорусские нефтяники пробурили за сутки скважину глубиной почти на километр. Это как?

Опубликовано: 03.04.2024 09:35 , Обновлено: 03.04.2024

Белорусские нефтяники рассказали о новом рекорде - скважине глубиной в 865 м, которую пробурили всего за сутки. Об этом компания "Белоруснефть" рассказала в своем Telegram-канале.

“Очередной рекорд суточной проходки” установила бригада N9 2 апреля на скважине N466 Речицкого нефтяного месторождения в Гомельской области.

Фото: Telegram-канал "Belorusneft_official"

“Белоруснефть” отметила, что такую скорость обеспечила “слаженная работа всех подразделений”.

В компании также рассказали о предыдущем рекорде в феврале 2024 года. Эта же бригада пробурила скважину глубиной в 820 метров на Речицком нефтяном месторождении. Достижение тогда установили на буровой установке “Уралмаш 3Д-76”.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что «Белоруснефть» посоветовала белорусским водителям ставить газовое оборудование на свои автомобили, воспользовавшись акционным предложением. Как отметила компания, на газ можно перевести “любой бензиновый автомобиль”.

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