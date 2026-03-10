В Гомельской милиции рассказали, почему отправляют в ЛТП директоров, бухгалтеров и научных сотрудников

Опубликовано: 10.03.2026 15:05 , Обновлено: 10.03.2026

Старший участковый инспектор милиции Центрального района Гомеля Андрей Савченко в интервью «Гомельской правде» сообщил, что в ЛТП (лечебно-трудовые профилактории) отправляют не только «маргиналов», но и с виду уважаемых людей.

Среди попавших в лечебно-трудовые профилактории есть директора, бухгалтеры, научные сотрудники и люди с высшим образованием.

«Направление в ЛТП – самая эффективная мера избавления людей от зависимостей. Там для этого созданы все условия», – заявил Савченко.

Он признал, что в лечебно-трудовых профилакториях полная изоляция. «Да, это своего рода заключение – изоляция от привычных условий и семьи, отказ от алкоголя или наркотиков на год, но без труда и усилий над собой результата не достичь», – заявил старший участковый инспектор милиции.

Он рассказал, что МВД ставит перед собой цель при отправке в ЛТП – предотвратить преступления в общественных местах и в семьях. По словам представителя гомельской милиции, пьющие люди склонны к ревности и хулиганству.

Так, в 2025 году ОВД (отдел внутренних дел) администрации Центрального района Гомеля направил в ЛТП 74 человека, зависимых от алкоголя и запрещенных веществ.

При этом Андрей Савченко настаивает, что наркологические центры не могут заменить ЛТП или церковь.

«Порой родственники зависимого ошибочно считают, что смогут побороть его вредную привычку, обратившись в наркологический или психдиспансер. Человек должен сам осознать зависимость и постараться освободиться от неё», – настаивает старший участковый.

По его мнению, страдающие от алкоголизма должны «переосмыслить образ жизни, изменить круг общения, возможно, обратиться к психологу, в клуб анонимных алкоголиков, получить духовную поддержку у священнослужителя».

И если справиться в одиночку не получается, лучше пройти курс лечения в ЛТП, посоветовал он. Тем не менее, согласно статистике ОВД, только примерно треть гомельчан, побывавших в ЛТП, нашли работу и отказались от алкоголя.

Напомним, что на днях министр внутренних дел Иван Кубраков заявил, что предложенный ранее МВД законопроект о введении новых штрафов для одной категории белорусов был предложен в том числе, чтобы предотвратить акции протестов.

Речь идёт о законопроекте «Об изменении законов по вопросам профилактики правонарушений», который предлагает ввести дополнительную административную ответственность для подучётных за невыполнение двух возложенных на них обязанностей: за непринятие мер по трудоустройству и за отказ от лечения алкоголизма.

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