Кубраков объяснил законопроект МВД о новой административке: "Именно их пытались вывести на улицы"

Опубликовано: 04.03.2026 16:36 , Обновлено: 04.03.2026

Министр внутренних дел Иван Кубраков заявил, что предложенный ранее МВД законопроект о введении новых штрафов для одной категории белорусов был предложен в том числе, чтобы предотвратить акции протестов.

Речь идёт о законопроекте «Об изменении законов по вопросам профилактики правонарушений», который предлагает ввести дополнительную административную ответственность для подучётных за невыполнение двух возложенных на них обязанностей: за непринятие мер по трудоустройству и за отказ от лечения алкоголизма. Предлагается, что в отношении таких белорусов будут применять общественные работы или административный арест, но может быть ещё и штрафы.

По словам Кубракова, законопроект направлен «на совершенствование профилактической работы с лицами, которые привлекались к ответственности за насилие в семье, злоупотребляют спиртными напитками, ведут асоциальный образ жизни, нигде не работают».

По его словам, во время массовых протестов в 2020 году «именно их пытались вывести на улицы», так как «волей этих людей легко манипулировать».

«Сегодня наши оппоненты, не оставив своих идей, пытаются защищать указанную категорию», – заявил глава МВД.

«Мы же делаем и будем делать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность не только на улицах, но и в каждой семье. Именно для этого и вносим подобные законопроекты», – заявил Кубраков.

Ранее председатель Совета Республики (СР) Наталья Кочанова назвала увеличение занятости населения не только экономической задачей, но и «вопросом социальной справедливости».

Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что, несмотря на официальный рост занятости населения, не все трудоспособные белорусы официально устроились на работу.