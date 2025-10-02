В Гомеле запустили прием сообщений в службу 115 в Telegram. Как это работает?

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Опубликовано: 02.10.2025 13:50 , Обновлено: 02.10.2025

Председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов 2 октября в своём официальном Telegram-канале объявил о том, что жители областного центра теперь могут обращаться в региональную диспетчерскую службу 115 не только по телефону, но и посредством популярного мессенджера. Узнали, как это работает.

Теперь оставить заявку в службу 115 гомельчане могут в том числе через официальный чат-бот службы @Gomel_115_bot. По мнению городских властей, с его помощью удастся повысить качество обслуживания граждан и оперативность реагирования на их обращения.

Работать это будет следующим образом:

Если человек не сможет дозвониться на короткий номер 115, ему на телефон автоматически вышлют SMS-сообщение с активной ссылкой на чат-бот.

Перейдя по этой активной ссылке и следуя инструкциям чат-бота, можно оформить свою заявку в цифровом формате.

После получения цифровой заявки диспетчер сам свяжется с заявителем для уточнения деталей и зарегистрирует заявку в автоматизированной системе диспетчерской службе.

После этого заявка поступит в работу и будет перенаправлена в профильную службу.

“Новый способ подачи обращений позволяет сократить время ожидания, повысить доступность сервиса и обеспечить более эффективное взаимодействие между гражданами и коммунальными службами”, - пообещали городские власти.

[inf]Следует отметить, что в случае с сообщениями с любыми активными ссылками следует быть очень внимательными и обращать внимание не только на имя отправителя, но и на саму ссылку. По такой схеме нередко действуют мошенники, прикрываясь именем госструктур. Поэтому прежде, чем перейти по ссылке, следует проверить её адрес, а если вы получили подобное сообщение, не обращаясь перед этим в службу 115, безопаснее будет и вовсе проигнорировать такое сообщение. [/inf]

Так, ранее Telegraf.news рассказывал, что этим летом Беларусбанк предупредил своих клиентов об участившихся случаях, когда мошенники звонили в мессенджерах якобы с короткого номера клиентской службы банка 147. Это распространённая схема, когда злоумышленники звонят от имени финансовых учреждений или силовиков, пугают «оформленным кредитом» или «переводом денег экстремистам», а затем переводят разговор в мессенджеры. После этого они выманивают данные карты, создают её цифровой аналог (токен) и снимают деньги в банкоматах.

В Беларусбанке назвали номер телефона, с которого в мессенджерах звонят только мошенники