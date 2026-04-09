В Гомеле запретили по ночам ездить на электросамокатах

Опубликовано: 09.04.2026 09:06 , Обновлено: 09.04.2026

В Гомеле с завтрашнего дня, 10 апреля, заработают новые правила использования средств персональной мобильности (СПМ). Для электросамокатов (а также гироскутеров, моноколес, сигвеев и иже с ними) закроют городскую набережную и многие парки и полностью запретят на них ездить по городу по ночам. Узнали подробности.

Где в Гомеле запретили электросамокаты

Гомель пошёл по пути столичного Минска и существенно ограничил городскую территорию, где разрешено передвигаться на средствах персональной мобильности. В Гомельской Госавтоинспекции это объяснили желанием повысить безопасность всех участников движения, в первую очередь - пешеходов.

Как пояснил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Гомельского горисполкома Денис Токаренко, теперь передвигаться по городу на том же электросамокате можно будет со скоростью не более 10 км/ч. Ускориться до конструктивно допустимых 25 км/ч можно будет разве что на велосипедных дорожек или непосредственно на проезжей части. А вот подъезжая к пешеходному переходу, придётся скинуть ещё немного - до 7 км/ч .

По словам начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Гомельского облисполкома Константина Каребо, на кикшеринговых электросамокатах сбавлять ход перед “зеброй” СПМ будет автоматически благодаря новой программной блокировке скорости.

[inf]Напомним, с 1 сентября 2025 года велосипедисты и пользователи СПМ обязаны вовсе спешиваться на пешеходных переходах. Переехать проезжую часть можно лишь там, где есть специальный велопереезд, оборудованный транспортным велосветофором, но и в этом случае скорость сбрасывать на переезде обязательно.[/inf]

Начальник ГАИ пообещал белорусским велосипедистам больше светофоров, где можно не спешиваться

Что касается зон, где движение СПМ запрещено полностью, в Гомеле их теперь немало, в частности:

набережная реки Сож;

территория дворцово‑паркового ансамбля;

скверы (им. Я. Купалы, Рокоссовского, Громыко и других);

аллеи, парк «Фестивальный» и другие.

Все запретные зоны обозначены в мобильном приложении популярного кикшеринга. Также городские власти решили ввести запрет на движение СПМ в ночное время, а именно - с 00:00 до 05:00. Будет ли данное ограничение касаться не только арендных электросамокатов, но и частных СПМ, в мэрии Гомеля не уточнили.

В Минске готовят новые правила для арендных СПМ

Тем временем в Минске готовятся новые правила именно для прокатных СПМ. Накануне их обсудили на заседании Совета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме.

Первый заместитель председателя столичной мэрии Александр Комендант заявил, что увеличившееся число СПМ (а их в городе уже больше 15 тыс.) создаёт “определенный дискомфорт” для минчан. Чтобы минимизировать этот дискомфорт, городские власти предложили ряд нововведений, которые планируют утвердить в ближайшее время.

“Все эти мероприятия разработаны не в ущерб представителям бизнеса. Главное — безопасность минчан”, - подчеркнул Комендант.

Так, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович сообщил, что в городе планируют расширить запретные для электросамокатов зоны. В них решили включить территории больничных стационаров и учреждений образования, а также ряд городских улиц, где ширина тротуаров и плотный поток пешеходов не позволяет развернуться ещё и СПМ, а также те, где часто проводят культурно-спортивные и зрелищные мероприятия. В числе таких улиц представитель столичной ГАИ упомянул такие улицы, как Комсомольская, Ленинградская, Кирова и К. Маркса.

Ещё одна обсуждаемая новация - запрет на остановку и стоянку арендных СПМ на центральных участках проспектов Независимости и Победителей, передало агентство “Минск-Новости”.

“В выходные, предвыходные дни и по вечерам в летний период по этим тротуарам передвигается немало горожан, которые не раз жаловались на скопление СПМ. К тому же определенные трудности вызывает и проведение своевременной уборки коммунальными предприятиями”, - объяснил такое решение Ливанович.

С центральных проспектов ГАИ предлагает переместить стоянки кикшеринга на примыкающие к проспектам улицы, чтобы оставить СПМ в шаговой доступности.

Кроме того, в ГАИ анонсировали ужесточение требований к соблюдению Правил дорожного движения для пользователей кикшеринга. Теперь за нарушение правил (передвижение на СПМ вдвоем, передвижение по проезжей части и на запрещающий сигнал светофора, создание аварийной ситуации, неспешивание на пешеходных переходах, а также ДТП) можно будет схлопотать предупреждение и даже блокировку в сервисе.