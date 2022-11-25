В Гомеле в городском транспорте ездил огромный заяц

🎥 Видео

Опубликовано: 25.11.2022 14:34 , Обновлено: 25.11.2022

В Гомеле 24 ноября пассажиры автобусов в Гомеле могли увидеть огромного зайца. Он призывал их не повторять его «дерзкую привычку», сообщили в тг-канале «Гомельоблавтотранса».

В огромного плюшевого животного нарядились сотрудники «Автобусного парка № 6». Они устроили целый перфоманс.

Все для того, чтобы призвать гомельчан не ездить «зайцем» и оплачивать проезд.

Кстати, на видео заяц признавался, что раньше сам не платить за проезд, но исправился.

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