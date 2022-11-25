В Гомеле в городском транспорте ездил огромный заяц
🎥 Видео
В Гомеле 24 ноября пассажиры автобусов в Гомеле могли увидеть огромного зайца. Он призывал их не повторять его «дерзкую привычку», сообщили в тг-канале «Гомельоблавтотранса».
В огромного плюшевого животного нарядились сотрудники «Автобусного парка № 6». Они устроили целый перфоманс.
Все для того, чтобы призвать гомельчан не ездить «зайцем» и оплачивать проезд.
Кстати, на видео заяц признавался, что раньше сам не платить за проезд, но исправился.
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