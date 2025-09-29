В Бресте объявили о необычном старте отопительного сезона. А в Витебске назвали дату потепления в квартирах

Опубликовано: 29.09.2025 12:59 , Обновлено: 29.09.2025

Брестский городской исполнительный комитет 29 сентября объявил о старте отопительного сезона. Как и в случае с остальными белорусскими регионами, вначале тепло начнут подавать в социальные объекты - школы, детсады, поликлиники. Однако, в отличие от других регионов, брестская городская администрация озвучила одно важное условие, при котором начнут подавать тепло на конкретный объект.

По информации официального Telegram-канала Брестского горисполкома , с 29 сентября системы отопления начнут включать в детских садах, школах, медучреждениях, соцучреждениях, библиотеках и гостиницах.

Решение запустить отопление объяснили похолоданием и неблагоприятным прогнозом синоптиков, которые предупредили о грядущем дальнейшем снижении среднесуточной температуры воздуха.

При этом городские власти предупредили местных жителей, что включать отопление в том или ином учреждении будут “по усмотрению руководителей” .

Также в администрации Бреста сообщили, что если температура поднимется выше +10°С, системы отопления переведут режим прогрева - “для поддержания комфортной температуры” и предотвращения “перетопов”.

Тем временем власти Витебской области первыми объявили о подготовке к включению отопления у потребителей так называемой второй очереди. По информации официального Telegram-канала Витебского областного исполнительного комитета, в жилые дома , а также общежития, учреждения образования, театры, общегородские бани тепло могут начать подавать уже с 30 сентября . Этот вопрос в настоящее время согласовывает областная рабочая группа по оптимизации режимов теплоснабжения.

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Ранее, как сообщал Telegraf.news, Министерство образования 25 сентября запустило отдельный чат-бот, куда могут обратиться ученики и сотрудники учреждений образования с жалобами на несоблюдение температурного режима.

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