В Гомеле преподаватель разоблачил подростка-наркокурьера, но тот смог избежать уголовного дела. Как удалось?

Опубликовано: 06.02.2025 19:50 , Обновлено: 06.02.2025

В Гомельской области несовершеннолетнего, работавшего курьером на наркомаркет, удалось спасти от уголовной ответственности благодаря его активному содействию правоохранительным органам. Подробности этого случая рассказали представители УВД Гомельского облисполкома и УСК по Гомельской области.

Подросток, учащийся одного из колледжей, привлёк внимание мастера производственного обучения внезапным улучшением своего финансового положения. Он стал покупать дорогие вещи и делать подарки знакомым. Преподаватель сообщил об этом в инспекцию по делам несовершеннолетних, откуда информация поступила в подразделение по наркоконтролю, сообщило агентство БелТА.

Во время беседы с правоохранителями парень признался, что за две недели до этого устроился курьером в наркомаркет. Он показал переписку в телефоне и указал места сделанных им закладок, часть из которых удалось изъять.

Как напомнил заместитель начальника УСК по Гомельской области Дмитрий Степанчиков, в статье 328 Уголовного кодекса есть примечание. Если человек сам сдаст наркотики или вещества, которые могут быть использованы для их создания, и поможет найти и остановить тех, кто их продаёт, то он освобождается от уголовной ответственности.

Учитывая активное содействие подростка следствию, Гомельский городской отдел СК принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

«Все мы понимаем, что это дети, у которых вся жизнь впереди. И ломать её из-за одного неосознанного поступка не стоит», — прокомментировал ситуацию начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома Андрей Насытко.

Впоследствии молодого человека, который сейчас уже достиг совершеннолетия, пригласили выступить перед участниками конкурса на лучший ролик в TikTok по профилактике наркомании. По словам Насытко, парень эмоционально рассказал свою историю, признавшись, что «балансировал на грани» и был в шаге от тюремного заключения. Сейчас он трудоустроен и ведёт законопослушный образ жизни.

Хотя подобные случаи по стране единичны, как отметили правоохранители, практика применения примечания к статье 328 УК существует в разных регионах Беларуси.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что в Беларуси парламент одобрил законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». Документ пересматривает ответственность почти по 100 статьям Уголовного кодекса (УК) и Кодекса об административной ответственности (КоАП) Беларуси.

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