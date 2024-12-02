В Гомеле предупредили об отключении на день отопления в десятках домов, школ и детсадов
Во вторник, 3 декабря, десятки жилых домов, а также три школы и три детских сада в Гомеле почти на 12 часов останутся без отопления и горячей воды. Как пояснили в "Гомельэнерго", причиной отключения станет плановая реконструкция на одном из участков городской теплосети.
Отключения запланированы с 8:30 до 20:00 в Железнодорожном районе Гомеля.
По словам энергетиков, рабочим предстоит провести переврезку трубопроводов, проложив ответвления к зданиям по проспекту Космонавтов, а также улицам Б. Царикова и 50 лет завода Гомсельмаш.
Точные адреса жилых домов и зданий, которые завтра на день останутся без отопления и горячей воды, опубликовали в официальном Telegram-канале “Гомельэнерго”.
“Указанные работы выполняются в целях повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей города Гомеля. Службы приносят извинения за временные неудобства и надеются на понимание жителей города”, - говорится в официальном заявлении предприятия.
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