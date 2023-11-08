В Гомеле пообещали установить сеть "антивандальных умных остановок" с WiFi и не только. Когда?

Опубликовано: 08.11.2023 09:25 , Обновлено: 08.11.2023

Гомельский горисполком вместе с «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» решили установить в областном центре несколько "умных остановок", а также модернизировать старые. Чем их собираются оснастить, где из запланировали построить и когда — рассказали чиновники.

Так, по словам представителей Гомельского горисполкома, сначала в планах модернизировать около пяти остановок “в узловых местах на улице Советской”, передает городское издание “Белка”. Причем, сделать их пообещали из “антивандальных материалов”.

Почему же эти остановки “умные”? Так, в них планируют установить “интерактивную панель с актуальным расписанием движения и возможностью выстроить под себя маршрут на схеме города с отображением пересадок и времени стыковки”.

“Информацию о приближении транспорта устройство будет получать в режиме реального времени», – отметили в горисполкоме.

Кроме того, остановки планируют оснастить:

бесплатным Wi-Fi;

платежными терминалами;

постом зарядки для мобильников;

тревожными кнопками для вызова оперативников.

Когда появятся такие остановки, пока точно неизвестно. Однако, как подчеркнули чиновники, “распространяться по городу” они будут “медленно”, так как оборудование дорогое.

На остальных остановках пообещали заменить таблички с расписаниями.

К слову, в Гомеле на Советской раньше уже стояла “умная” остановка. Но через 5 лет перестали работать интерактивные панели и другие функции, напомнили в издании. Поэтому ее демонтировали. Вот как она выглядела:

Фото иллюстрационное/ Onliner

Ранее Телеграф писал, что в ОСВОД Гомельской области сообщили, что 30 октября во время тренировочных погружений нашли на дне Сожа кости, которым, по первым оценкам от 10 до 20 тыс. лет. Их доставили археологам в «Гомельский дворцово-парковый ансамбль», где специалисты и выяснили, что это такое.

В Гомеле водолазы снова нашли останки древнего животного. На этот раз не мамонта