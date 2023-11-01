В Гомеле водолазы снова нашли останки древнего животного. На этот раз не мамонта

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Опубликовано: 01.11.2023 11:27 , Обновлено: 01.11.2023

В ОСВОД Гомельской области сообщили, что 30 октября во время тренировочных погружений нашли на дне Сожа кости, которым, по первым оценкам от 10 до 20 тыс лет.

Их доставили археологам в “Гомельский дворцово-парковый ансамбль”, где специалисты и выяснили, что это такое.

“Найденные останки принадлежат бизону, который мог здесь обитать 10 - 20 тысяч лет назад. Одна из них локтевая вместе с лучевой, а другая часть грудного позвонка, - рассказал заведующий отделом археологии и охраны историко-культурного наследия Юрий Панков, передает “Гомельская правда”.

[info_b]Кстати, самые старые обнаруженные ископаемые остатки зубра датируются началом плейстоцена и насчитывают от одного до двух миллионов лет. Но это не в Беларуси. А Беловежский (равнинный) зубрr (Bison bonasus bonasus) — когда-то заселял территорию от Пиренеев до Англии, южной Скандинавии и Западной Сибири.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что летом водолазы обследовали акваторию реки Беседь в деревне Светиловичи гомельской области, и обнаружили там останки мамонта.

Под Гомелем в реке нашли останки мамонта