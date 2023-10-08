В Гомеле пообещали дать отопление с 9 октября. Когда в жилых домах?

Опубликовано: 08.10.2023 15:54 , Обновлено: 08.10.2023

Гомельский горисполком распорядился включить отопление в социальных объектов с понедельника 9 октября. Об этом сообщил мэр города Владимир Привалов. Он также упомянул и жилой фонд.

Так, отопление пообещали включить в:

детских садах;

дошкольных учреждениях;

школах;

лечебно-профилактических, медицинских учреждениях;

учреждениях социального обеспечения;

музеях;

государственных архивах;

библиотеках;

гостиницах.

Что касается жилых домов, то, как написал Привалов в своем телеграм-канале, туда тепло “также начнет поступать в ближайшее время”. Но в какие именно даты, он не уточнил.

[info_b]По правилам отопление в жилых домах должны включить, если среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней не превысит +8°С.[/info_b]

Напомним, что 6 октября в Минской области объявили о старте отопительного сезона. Однако речь также шла о школах, детских садах, больницах.

[info_b]А вот в жилых домах тепло подадут только после того, как в течение трёх дней среднесуточная температура не будет превышать +8°C градусов, передала БелТА. И это необычно! Ещё на днях в ЖКХ говорили, что таких дней должно быть пять.[/info_b]

Также с 9 октября решили включать отопление в Витебской области, тоже в соцобъектах.

В Беларуси начали включать отопление. Где?