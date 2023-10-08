В Гомеле пообещали дать отопление с 9 октября. Когда в жилых домах?
Гомельский горисполком распорядился включить отопление в социальных объектов с понедельника 9 октября. Об этом сообщил мэр города Владимир Привалов. Он также упомянул и жилой фонд.
Так, отопление пообещали включить в:
- детских садах;
- дошкольных учреждениях;
- школах;
- лечебно-профилактических, медицинских учреждениях;
- учреждениях социального обеспечения;
- музеях;
- государственных архивах;
- библиотеках;
- гостиницах.
Что касается жилых домов, то, как написал Привалов в своем телеграм-канале, туда тепло “также начнет поступать в ближайшее время”. Но в какие именно даты, он не уточнил.
[info_b]По правилам отопление в жилых домах должны включить, если среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней не превысит +8°С.[/info_b]
Напомним, что 6 октября в Минской области объявили о старте отопительного сезона. Однако речь также шла о школах, детских садах, больницах.
[info_b]А вот в жилых домах тепло подадут только после того, как в течение трёх дней среднесуточная температура не будет превышать +8°C градусов, передала БелТА. И это необычно! Ещё на днях в ЖКХ говорили, что таких дней должно быть пять.[/info_b]
Также с 9 октября решили включать отопление в Витебской области, тоже в соцобъектах.