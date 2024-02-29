В Гомеле назвали самые популярные у туристов места. Проверьте, вы там были?

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Опубликовано: 29.02.2024 15:44 , Обновлено: 29.02.2024

В управлении спорта и туризма Гомельского облисполкома назвали топ-5 самых посещаемых объектов, расположенных на территории региона, по статистике за 2023 год. Первую строчку среди самых популярных мест Гомельской области, ожидаемо, занял Дворец Румянцевых и Паскевичей. В 2023 году его посетило более 300 тысяч туристов. А какие ещё объекты привлекли внимание белорусов и гостей нашей страны?

Перечень самых популярных мест Гомельщины опубликовали в официальном телеграм-канале областного исполкома.

2 место. Мемориальный военно-исторический комплекс “Партизанская криничка”.

Здесь можно увидеть солдатские землянки, в которых развёрнута экспозиция быта времён Великой Отечественной войны. В прошлом году комплекс посетило более 80 тысяч человек.

3 место. Мемориальный комплекс “Ола”.

В военные годы здесь сожгли 950 детей, 508 женщин, 100 мужчин и 200 престарелых жителей. Об этом говорят арки на территории мемориала. Туристы могут увидеть братские могилы, резные камни и плиты с силуэтами людей. В 2023 году комплекс посетило более 15 тысяч человек.

4 место. Национальный парк “Припятский”.

На его территории обитает почти 80% всех пернатых Беларуси, а это — 256 видов птиц. Здесь можно увидеть редко встречающихся серого журавля, чёрного аиста, болотную сову, зелёного дятла и орлана-белохвоста. Прошлый год принёс парку более 12 тысяч туристов.

5 место. Кондитерская фабрика “Спартак”.

Сладкая продукция одного из крупнейших предприятий Беларуси идёт на экспорт не только в страны ближайшего зарубежья, но и в Гонконг, ЮАР, США, Австралию и др. В 2023 году с производством на фабрике ознакомилось около 12 тысяч детей и взрослых.

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