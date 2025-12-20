Имущество отселённых гомельчан описали и пообещали компенсации за демонтаж. Что будет с домом?

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Опубликовано: 20.12.2025 14:42 , Обновлено: 20.12.2025

В субботу, 20 декабря, председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко провёл выездное совещание, на котором обсудили ход ликвидации последствий недавнего взрыва в жилой многоэтажке. Подготовительные работы для демонтажа части пострадавшего подъезда, по словам местных жителей, ведутся и днём, и ночью, но окончательная судьба дома пока до конца не ясна.

Ещё накануне в областном исполкоме отчитались, что во всём доме провели полную опись имущества жильцов. Поэтому, по словам заместителя председателя облисполкома Андрея Барановского, жильцам тех квартир, которые при взрыве непосредственно не пострадали, беспокоиться за свою собственность не стоит. Если при демонтажных и восстановительных работах им будет причинён какой-то ущерб, его пообещали компенсировать “в установленном порядке”.

Жильцам квартир, которые расположены по соседству с пострадавшими, предложили временное расселение - им предлагают социальное или арендное жильё. Что будет с их квартирами дальше, как и со всем домом в целом, специалисты решат после завершения демонтажных работ.

А к ним пока ещё даже не приступили. Пока строители подсыпают у пострадавшего дома грунтовую площадку под спецтехнику, которую придётся задействовать в демонтажных работах. Планируется, что технику сюда пригонят уже в воскресенье, 21 декабря.

Пока, как показала на своей страничке в TikTok одна из местных жительниц, песочную площадку подсыпали уже на высоту третьего этажа.

Напомним, что ЧП непосредственно затронуло 78 жильцов пострадавшей многоэтажки. Городские власти пообещали провести с каждым из них “адресную работу” и определить необходимый объём помощи и поддержки. Рассматривается вопрос компенсационных выплат пострадавшим, при необходимости им смогут выделить социальное или арендное жильё или предложить другие законные алгоритмы.

Спасатели решили разобрать верхние этажи пострадавшего дома в Гомеле