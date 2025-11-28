В Гомеле милиция вывела в рейды дружинников и предупредила о штрафах в 1260 рублей

Опубликовано: 28.11.2025 13:15 , Обновлено: 28.11.2025

Гомельская милиция организовала в преддверии выходных профилактическую акцию, к которой привлекла участников добровольных дружин предприятий и организаций областного центра. Узнали, за кем именно будут следить дружинники во дворах жилых домов.

У профилактической акции гомельских правоохранителей говорящее название - «Трезвый двор». Именно за теми, кто употребляет спиртные напитки в общественных местах (а двор жилого дома подпадает под это понятие), и будут следить дружинники. Их функции сводятся к тому, чтобы сообщать о фактах правонарушения милиционерам, а уже те могут применять к провинившимся меры административного воздействия.

В официальном Telegram-канале председателя Гомельского горисполкома Владимира Привалов напомнили о двух статья Кодекса об Административных правонарушениях, по которым могут привлечь нарушителей в ход пятничных рейдов:

Статья 19.3 КоАП - собственно за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков (к ним относится в том числе пиво) в общественных местах можно получить штраф до восьми базовых величин (то есть до 336 рублей сегодня). Кстати, такое же наказание предусмотрено и для тех, что просто появится в общественном месте в нетрезвом виде.

(то есть до 336 рублей сегодня). Кстати, такое же наказание предусмотрено и для тех, что просто появится в общественном месте в нетрезвом виде. Статья 19.1 КоАП - мелкое хулиганство. Под этим понимают любые умышленные действия, которые нарушают общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и при этом выражаются в “явном неуважении к обществу”. За это можно поплатиться более существенным штрафом - до 30 базовых величин (то есть до 1260 рублей сегодня) или принудительно отправиться на общественные работы или под административный арест.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе Министерство внутренних дел Беларуси предложило “оптимизировать” свою профилактическую работу и ставить на профучёт ещё одну категорию белорусов.

МВД решило ставить на профучет ещё одну категорию белорусов