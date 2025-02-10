В Гомеле чиновники предложили запустить паромную переправу на пляж

Опубликовано: 10.02.2025 13:46 , Обновлено: 10.02.2025

В Гомеле на полгода решили закрыть пешеходный мост через реку Сож, ведущий к центральному пляжу. Мост, построенный в 1970 году, потребовал капитального ремонта, который, как ожидается, продлится шесть месяцев и не завершится к началу купального сезона. В связи с этим, глава Гомельской области Иван Крупко поручил проработать альтернативные варианты транспортного сообщения с левым берегом реки, чтобы не лишать горожан доступа к пляжу.

В качестве одного из вариантов рассматривается организация «регулярных рейсов по воде». Для этого потребуется оборудовать причал на левом берегу Сожа. Крупко отметил, что этот вопрос решаем, и напомнил, что у Гомеля уже есть опыт организации подобной паромной переправы, когда мост закрывали на ремонт ранее.

Другой вариант — подвоз людей автобусами на конечную «Улица Полевая» в микрорайоне Якубовка. Она ближе всего расположена к пляжу. Для этого, возможно, потребуется увеличить количество рейсов на существующем маршруте или открыть новый, который будет курсировать по кольцу от площади Ленина. В любом случае потребуется модернизация инфраструктуры в Якубовке, отметил гомельский городской журнал «Белка».

Журналист Telegraf.news, в свою очередь, выяснил, что автобус № 37 и некоторые рейсы автобуса № 14 заезжают к пляжу, к примеру, в выходной день лишь четыре раза.

Автобусный маршрут №37. Скриншот: transport-by.app

Глава Гомельщины подчеркнул, что «лишать людей пляжа нельзя», и поручил профильным службам представить конкретные предложения по решению проблемы.

В рамках капитального ремонта пешеходного моста через Сож власти запланировали отремонтировать мостовое полотно (с разбором монолитной плиты и строительством нового основания), опорные части, а также установить новые перила. Общая длина моста составляет 293 метра, он состоит из шести пролётов.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что утром 25 января в Мозыре на месте старого автомобильного моста, который сейчас закрыт на реконструкцию, произошло ЧП: произошел сдвиг металлической конструкции и один из пролётов моста оказался в водах Припяти.

В Мозыре в Припять съехал пролёт демонтируемого моста