До 2000 рублей. Какие вакансии на летних каникулах пообещали белорусским школьникам и студентам?

Опубликовано: 23.05.2024 16:19 , Обновлено: 24.05.2024

В центральном комитете БРСМ рассказали, где этим летом сможет подзаработать белорусская молодёжь. Парням и девушкам от 14 до 31 года предложили полоть грядки, высаживать деревья, присматривать за детьми и сортировать сельхозпродукцию. Кроме того, озвучили и зарплаты, которые пообещали выплатить школьникам и студентам.

В БРСМ напомнили, что представителей белорусской молодёжи традиционно распределяют по семи направлениям студотрядов, а именно:

строительные;

педагогические;

сервисные;

экологические;

производственные;

медицинские;

сельскохозяйственные.

Так, например, в сервисных студотрядах ребята обычно трудятся уборщиками, горничными и садовниками, а в производственных — рабочими на отечественном заводе “Атлант”. В составе сервисных и сельскохозяйственных предлагают заняться уборкой и сортировкой зерновых и других культур, а также прополкой грядок и высаживанием деревьев.

“В экологических и сервисных студотрядах ребята получают около 300–400 рублей в месяц. В педагогических – от 500 рублей и выше. Это зависит от количества воспитанников и уровня оздоровительного лагеря, в котором трудятся бойцы. Самые высокие зарплаты – в Национальном образовательно-оздоровительном детском центре «Зубрёнок». Там парни и девушки зарабатывают по 1500–2000 рублей”, — рассказали в БРСМ.

Кроме того, там отметили, что на «Атланте» и Минском тракторном заводе зарплата для молодёжи “более 1000 рублей”, однако “это не предел”. По словам представителя БРСМ, если парень или девушка прошли дополнительную подготовку и получили разряд, сумма будет выше, передала газета “Знамя юности”. При этом в строительных отрядах учитывается “коэффициент трудового участия”. Проще говоря, чем больше поработал, тем больше заработал. “В среднем за месяц выходит 1000–1800 рублей”, — заверили в БРСМ.

Интересно, что ранее замначальника отдела организации содействия занятости населения комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Наталья Силистровская отметила, что почти все вакансии для молодёжи подразумевают «неквалифицированный труд» с зарплатой от 625 до 850 белорусских рублей.

Ранее Telegraf.news писал, что в Республиканском штабе студенческих отрядов отметили: среди нанимателей растёт цифра зарубежных партнёров. Так, например, летом 2024 года белорусы смогут отправится на БАМ. К тому же расширилась линейка отрядов, которые выедут в Татарстан для работы в летних лагерях.

В Минобразования решили запустить «горячую» линию по трудоустройству. Какую работу предложат молодёжи и сколько заплатят?