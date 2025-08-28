В гимназии Кобрина выделили под мобильные целый кабинет. У зрителей в TikTok возникли вопросы

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Опубликовано: 28.08.2025 11:34 , Обновлено: 28.08.2025

Директор кобринской гимназии показала, как решили организовать систему хранения мобильных телефонов школьников после того, как с 1 сентября ввели повсеместный запрет на их использование на время учебного процесса. В этом конкретном учреждении под эти цели выделили целую отдельную комнату. Несмотря на подробное объяснение руководителя гимназии, у зрителей в TikTok всё же остались некоторые вопросы к реализации новации Минобразования.

Директор гимназии Ольга Свитич продемонстрировала редакции местной районке “Кобринский вестник” кабинет хранения мобильных телефонов, выделенных для учеников 5-11 классов. В отличие от учеников младшей школы, за которыми закреплены отдельные кабинеты, эти школьники вынуждены “бегать по кабинетам”, поэтому для них установить специальные деревянные органайзеры решили в одном классе.

Как пояснила руководитель школы,собирать мобильные телефоны у детей будут учителя-предметники перед началом первого урока. Собрав гаджеты всех учеников, учитель обязан будет занести этот органайзер в кабинет для хранения мобильных телефонов, в котором остаётся дежурный администратор. Этот человек обязан будет фиксировать факт сдачи органайзера, проверять, все ли классы сдали свои органайзеры. Дополнительно всё это фиксируется на видеокамеру, установленную в этом кабинете специально для этих целей.

“При возникновении каких-то ситуаций всё будет зафиксировано и обязательно просмотрено”, - заверила директор.

Сам кабинет после сдачи органайзеров будет закрываться на ключ, который должен храниться только у дежурного администратора. Они будут работать в две смены. Если у ребёнка возникнет необходимость уйти из школы раньше (например, по состоянию здоровья), чтобы забрать телефон, ему придётся обращаться к дежурному администратору вместе с учителем-предметником или классным руководителем.

Несмотря на столь подробное объяснение, в комментариях под роликом родители школьников, да и сами школьники, а также педагоги (как правило - бывшие) задали немало вопросов по этой самой актуальной на данный момент школьной теме, взбудоражившей все соцсети и родительские чаты.

Во-первых, возникли вопросы, смогут ли все школы так же тщательно организовать хранение гаджетов у себя. По словам некоторых комментаторов, в некоторых школах попросту не смогут найти свободный кабинет под эти цели. Многие также посчитали нерациональным такое использование школьных площадей под хранение “детских гаджетов” в условиях, когда далеко не во всех школах есть выделенные шкафчики для хранения спортивной формы и сменной обуви. Выделить под эти цели отдельное помещение многие родители посчитали более целесообразным и действительно полезным.

“В школах вечная нехватка кабинетов. А тут будет простаивать без пользы пустой”, - пожаловался один из зрителей.

Другой предложил “улучшить” вариант с классными органайзерами:

“Зачем специальная комната, администратор,учитель и т.п.? Пришёл в класс, положил в органайзер, в конце урока забрал и перешёл в другой кабинет”, - предложил зритель. Другой и вовсе предложил просто поставить органайзер в каждом кабинете, чтобы дети клали в них свои телефоны перед каждым уроком.

Некоторые зрители также обратили внимание на то, что в данном видео директор кобринской гимназии ничего не упомянула об органайзерах для учителей, ведь на них запрет на использование средств мобильной связи в школе также распространяется.

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Во-вторых, несмотря на все меры безопасности у родителей остались сомнения по поводу сохранности телефонов их детей, порой весьма дорогостоящих. В комментариях “накидали” несколько гипотетических ситуаций, при которых гаджеты могут пострадать, и задались вопросом, кто будет возмещать ущерб:

“А теперь описываю ситуацию. Кабинет находится далеко, тот бедный учитель пока будет условно спускаться по лестнице из-за широкого органайзера будет иметь плохую обзорность оступится на ступеньку и упадёт… Мало того что сам пострадает, так и чужое имущество разобьёт, что будем делать в этой ситуации?”, - задался вопросом один зритель.

“А если кто-то возьмет «случайно» чужой телефон и уронит «случайно», отвечать за целостность и сохранность будет администрация учреждения?” - поинтересовался другой.

“Потом кто-нибудь обязательно сопрёт один из телефонов и всей школе за этот телефон придется отдуваться, так-то телефоны сейчас не дешевые у школьников”, - описала другую, не лишённую вероятности ситуацию ещё одна зрительница.

“А если пожарная тревога, какая же толпа будет возле этого кабинета”, - представил ещё одну проблемную ситуацию другой комментатор.

Один из зрителей также выказал опасения по поводу того, что личная информация с телефонов может “куда-то уйти”.

Впрочем, судя по комментариям, далеко не все родители видят в новом запрете проблему для себя и своих детей. Некоторые написали, что теперь их ребёнок просто не будет носить в школу мобильный. Кто-то даже усмотрел в этом позитивную возможность для детей прочувствовать, “как учились их родители”, до повсеместного распространения гаджетов.

“Достаточно почитать комментарии, и понимаешь, что поменялось поколение родителей. Теперь каждый возносит своего ребенка до положения иконы и никто не думает о работе учителя, тем более - о результатах учебы своего отпрыска. Как же раньше обходились без телефона?!!! Сегодня родители хотят знать сколько раз в день их чадо посетило туалет”, - съязвил один из зрителей.

Ранее Telegraf.news рассказал, что для некоторых школьников сделали исключения. Правда, для того, чтобы иметь законное право не сдавать свой мобильный на время учебного процесса школьникам придётся сходить к врачу и взять новую справку с соответствующими рекомендациями. Причём оказалось, что общей формулировки в рекомендациях “разрешено использование мобильной связи по медицинским показаниям” будет недостаточно.

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