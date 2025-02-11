В Генпрокуратуре рассказали, за что в 494 домах белорусов отключили газ

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Опубликовано: 11.02.2025 07:58 , Обновлено: 13.02.2025

Генеральная прокуратура 10 февраля отчиталась о прошедших проверках исполнения заявок специалистами ЖКХ заявок населения. В ведомстве рассказали о выявленных нарушениях, а также о мерах, предпринятых надзорными органами и самими службами ЖКХ по итогам проверок.

В Генпрокуратуре сообщили, что в ходе проверок, проведённых нижестоящими прокуратурами, были выявлены нарушения, “которые существовали длительное время”. В частности, службы ЖКХ упрекнули в ненадлежащем и несвоевременном исполнении заявок, в затягивании исполнения заявок, например, по течи кровли и стыков стеновых панелей в многоквартирных домах. Службы ЖКХ в прошлом ссылались на обязательное проведение процедуры закупки для выполнения подобных ремонтных работ.

Как результат, отчитались в Генпрокуратуре - по инициативе надзорного ведомства было изменено законодательство, а службам ЖКХ разрешили выбирать организации для проведения таких работ без процедуры закупки.

Несмотря на это, проверка Генпрокуратуры показала, что за первое полугодие 2024 года количество заявок в службу “115” выросло на 8,6%.

“Это наряду с иным говорит об ухудшении качества оказываемых населению жилищно-коммунальных услуг”, - признали в ведомстве.

Возникли претензии у проверяющих и к ходу капитального и текущего ремонта жилищного фонда.

“В ряде случаев несвоевременное завершение ремонтных работ влекло существенное нарушение прав граждан на благоприятные и безопасные условия проживания”, - заявили в надзорном ведомстве.

Ещё одним проблемным вопросом оказалась проверка вентиляционных и дымовых каналов. В Генпрокуратуре заявили, что в отдельных случаях её периодичность - не реже одного раза в год - не соблюдалась. Именно из-за отсутствия акта обследования вентиляции, не работающей должным образом системы в 494 жилых помещениях по итогу проверок пришлось отключить газоснабжающее оборудование.

В качестве причин сложившейся ситуации в надзорном ведомстве назвали следующие:

отсутствие в организациях ЖКХ работников и оборудования,

привлечение сторонних организаций,

неурегулированность вопроса о формировании стоимости указанных услуг.

Всё это, по мнению Генпрокуратуры, приводит не только к нерегулярным проверкам, но и создаёт коррупционные риски и приводит к “неэффективному использованию средств организаций ЖКХ”.

По результатам проверок Генпрокуратура подготовила 91 акт надзора, а к дисциплинарной ответственности уже привлекли 82 должностных лица организаций ЖКХ и местных исполкомов.

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