Совмин утвердил тарифы ЖКХ для белорусов на 2025 год. На сколько повысил цены на газ в баллонах?

Опубликовано: 10.02.2025 19:25 , Обновлено: 10.02.2025

Правительство Беларуси утвердило тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2025 год. Согласно постановлению, которое подписал премьер-министр Роман Головченко, в среднем цены на "коммуналку" по типовой квартире увеличатся на полбазовой величины (21 рубль).

В пресс-службе Совета министров отметили, что новые тарифы устанавливаются с 1 января 2025 года исходя из подходов, которые предусматривают распределение прироста платежей по типовой квартире в размере 21 рубля между всеми жилищно-коммунальными услугами.

Что касается электричества, то с 1 января цены выросли сразу на 11,9%. В правительстве заверили, что для типовой квартиры при нормативном потреблении жировка “потяжелеет” на 4,51 рубля. В то же время цены на сжиженный газ подросли на 5%. Так, стоимость баллона весом 21 килограмм “в пределах нормы потребления” составит 24,50 рубля. Цены на природный газ не изменились и остались на уровне 2024 года.

Ранее Telegraf.news писал, что больше всего, согласно президентскому указу, в этом году подорожают услуги по водоотведению (канализации). Если в 2024-ом тариф для большинства белорусов составлял 1,3095 рубля, то в новом указе прописана цифра на 24% выше — 1,6267 рубля за 1 кубометр воды.

Появились тарифы для белорусов на воду, газ и отопление в 2025 году. А сколько заплатят «тунеядцы»?