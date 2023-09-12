В Генпрокуратуре предложили использовать ИИ для контроля над белорусским детьми в Интернете

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Опубликовано: 12.09.2023 18:19 , Обновлено: 12.09.2023

Роман Сидоренко, старший прокурор отдела по надзору исполнения законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генпрокуратуры Беларуси, во время пресс-конференции , говоря о причинах совершения преступлений против детей, затронул тему их бесконтрольного времяпрепровождения в интернете. Он рассказал о подготовке системы контроля пребывания детей в Сети: «Может быть и применение искусственного интеллекта».

По предложению прокуратуры в комплексный план по борьбе с преступностью и коррупцией на 2023−2025 годы включены мероприятия по проработке вопроса о целесообразности внедрения системы государственного контроля за пребыванием детей в интернете.

«Это может быть и применение возможности искусственного интеллекта, и другие разработки, которые будут направлены на то, чтобы на уровне государства обеспечить контроль за нахождением несовершеннолетних в интернет пространстве», — сказал Сидоренко.

Ранее Телеграф писал о том, что прокуратура Беларуси потребовала убрать из продажи книги про языческого бога и «загадки Сионских протоколов».

Прокуратура Беларуси потребовала убрать из продажи книги про языческого бога и «загадки Сионских протоколов». Почему?