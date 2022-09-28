В Генпрокуратуре определились, кого обвинят в крушении моста на Немиге в Минске

Опубликовано: 28.09.2022 15:28 , Обновлено: 28.09.2022

В Генеральной прокуратуре Беларуси 28 сентября сообщили, что направили в суд уголовное дело об обрушении моста через улицу Немига в Минске, которое произошло в январе 2022 года.

Судить будут заместителя директора ГП «Горавтомост». Его обвиняют в служебной халатности.

Как сообщили в Генпрокуратуре, чиновник «знал о постоянно прогрессирующих дефектах ригеля промежуточной опоры путепровода», но «не организовал устранение подчиненными имеющихся дефектов на стадии, когда они являлись не опасными для сооружения и для устранения которых требовались минимальные затраты».

Генпрокуратура предъявила замдиректору иск о возмещении ущерба. Сумму там не назвали.

Согласно статье 428.Уголовного кодекса Беларуси (служебная халатность), чиновнику грозит ограничение или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, ночью с 7 на 8 января 2022 года в самом центре Минска произошло обрушение пешеходной части моста через улицу Немига. Сначала чиновники заявили, что дело в «усталости конструкций» (в связи с работой метро и повышенной нагрузкой из-за скачков температур).

Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за обрушения: по ч.1 ст.305 (Нарушение проектов, обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов при производстве строительно-монтажных работ) и ч.2 ст.428 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

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