В ГАИ пообещали усилить дежурства в Бресте по утрам и вечерам. Что в других областях?

Опубликовано: 23.05.2023 16:01 , Обновлено: 23.05.2023

Госавтоинспекция объявила о профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение травматизма на дорогах. И это касается не только Брестской области.

С началом велосезона в Беларуси стало происходить больше ДТП, связанных с наездами на велосипедистов, сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Поэтому, для безопасности самих же велосипедистов, по утрам и вечерам инспекторы будут чаще находиться у пешеходных переходов, велосипедных переездов и дорожек.

Усилят контроль за велосипедистами ина Гомельщине. Так, с 22 мая по 13 июня ГАИ проведет мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение ДТП.

Основное внимание направили на профилактику нарушений со стороны велосипедистов. Также не оставят инспектора без внимания и любителей покататься на электросамокате.

[info_b] Справка: в соответствии с ПДД при подъезде к пересечению с проезжей частью дороги, велосипедист должен заблаговременно снизить скорость и, убедившись, что выезд на проезжую часть безопасен, пересекать ее со скоростью идущего шагом пешехода.[/info_b]

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