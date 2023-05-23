В ГАИ пообещали усилить дежурства в Бресте по утрам и вечерам. Что в других областях?
Госавтоинспекция объявила о профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение травматизма на дорогах. И это касается не только Брестской области.
С началом велосезона в Беларуси стало происходить больше ДТП, связанных с наездами на велосипедистов, сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Поэтому, для безопасности самих же велосипедистов, по утрам и вечерам инспекторы будут чаще находиться у пешеходных переходов, велосипедных переездов и дорожек.
Усилят контроль за велосипедистами ина Гомельщине. Так, с 22 мая по 13 июня ГАИ проведет мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение ДТП.
Основное внимание направили на профилактику нарушений со стороны велосипедистов. Также не оставят инспектора без внимания и любителей покататься на электросамокате.
[info_b] Справка: в соответствии с ПДД при подъезде к пересечению с проезжей частью дороги, велосипедист должен заблаговременно снизить скорость и, убедившись, что выезд на проезжую часть безопасен, пересекать ее со скоростью идущего шагом пешехода.[/info_b]
Ранее Телеграф сообщил, что ГАИ Минска и Витебска тоже объявили о специальных “мероприятиях”. Кого ловят там?
ГАИ объявила новые «мероприятия» в общественном транспорте Минска. Что будут проверять?