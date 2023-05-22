ГАИ объявила новые "мероприятия" в общественном транспорте Минска. Что будут проверять?
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В минской Госавтоинспекции сообщили что с 22 по 24 мая проведут "мероприятие" в общественном транспорте для "профилактики аварийности". Проверки коснутся как маршруток, так и автобусов.
В ГАИ заверили, что проверки коснутся не пассажиров, а водителей и специалистов, ответственных за безопасность перевозок на маршрутках и автобусах.
“В случае выявления нарушений законодательства будут применены меры административного воздействия как к водителям пассажирского транспорта, так и к должностным лицам, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию транспорта”, - побещали в ГАИ.
В Госавтоинспекции заявили, что водители пассажирского транспорта продолжают нарушать ПДД. Там перечислили основные проблемы:
- превышение скорости;
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- проезд на запрещающий сигнал светофора;
- нарушение правил маневрирования и расположения транспортных средств на проезжей части;
- использование во время управления транспортным средством мобильных телефонов.
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