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ГАИ объявила новые "мероприятия" в общественном транспорте Минска. Что будут проверять?

ГАИ объявила новые "мероприятия" в общественном транспорте Минска. Что будут проверять?
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В минской Госавтоинспекции сообщили что с 22 по 24 мая проведут "мероприятие" в общественном транспорте для "профилактики аварийности". Проверки коснутся как маршруток, так и автобусов.

В ГАИ заверили, что проверки коснутся не пассажиров, а водителей и специалистов, ответственных за безопасность перевозок на маршрутках и автобусах.

“В случае выявления нарушений законодательства будут применены меры административного воздействия как к водителям пассажирского транспорта, так и к должностным лицам, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию транспорта”, - побещали в ГАИ.

В Госавтоинспекции заявили, что водители пассажирского транспорта продолжают нарушать ПДД. Там перечислили основные проблемы:

  • превышение скорости;
    • проезд на запрещающий сигнал светофора;
  • нарушение правил маневрирования и расположения транспортных средств на проезжей части;
  • использование во время управления транспортным средством мобильных телефонов.
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