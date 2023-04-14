В ГАИ Беларуси объявили об охоте за мотоциклами и грузовиками. А где будут следить за пешеходами?

Опубликовано: 14.04.2023 11:26 , Обновлено: 14.04.2023

Белорусская Госавтоинспекция в преддверии праздничных выходных объявила о проведении профилактических рейдов. В разных областях страны сотрудники ГАИ будут уделять внимание разным участникам дорожного движения. В частности, будут останавливать мотоциклы и грузовой транспорт, а также следить за соблюдением правил дорожного движения (ПДД) пешеходами.

На Могилёвщине будут следить за мотоциклистами

Так, ГАИ Могилёвской области с 14 по 17 апреля будет проводить комплекс мероприятий по недопущению аварий с участием мотоциклистов: будут следить за тем, чтобы они соблюдали безопасную скорость движения и не выполняли на дорогах опасные трюки.

По данным могилёвской ГАИ, за прошлый год в области было зафиксировано 31 дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием мототранспорта. Три человека в результате аварий погибли, ещё 30 получили травмы.

На Минщине будут проверять грузовики

В УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили о начале профилактических мероприятий по ДТП с участием грузовиков. Будут следить за соблюдением ПДД, проверять техническое состояние транспортных средств, а дополнительно - вести негласный контроль перевозок сыпучих грузов.

Согласно статистике за прошлый год, на Минщине произошло 32 ДТП по вине водителей грузовиков. В результате них пострадали 36 человек, двое погибли.

ГАИ Гродно будет дежурить у церквей на Пасху

В УВД Гродненского облисполкома также сообщили об усилении профилактических мероприятий в преддверии праздничных выходных - 16 апреля православные Беларуси отмечают Пасху, богослужения пройдут в 144 храмах региона. Милиция Гродненщины планирует уделять особое внимание обеспечению общественной безопасности.

“В целях обеспечения правопорядка и оказания помощи на выходных сотрудники милиции области будут нести службу в усиленном варианте”, - сообщили в УВД.

Дежурить неподалеку от мест богослужений будут в том числе и наряды ГАИ - они будут пристально следить за безопасностью пешеходов и за соблюдением ПДД.

На Брестчине ГАИ проведут рейды в местах массового отдыха

Как ранее сообщал Телеграф, в Брестской области ГАИ на предстоящие выходные объявила об усилении контроля в местах массового отдыха. Инспекторы пообещали провести рейдовые мероприятия, чтобы «предупредить ДТП и нарушения ПДД» мотоциклистами и водителями других транспортных средств, «уязвимыми участниками дорожного движения в местах массового отдыха граждан и возле них».

ГАИ пообещала следить за белорусами в местах отдыха. Где и за что будут штрафовать?