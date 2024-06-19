"Белпочта" предложила белорусам отправить детей в "уютные палатки". Сколько просят за 9 дней?

Опубликовано: 19.06.2024 18:57 , Обновлено: 19.06.2024

РУП "Белпочта" предложила родителям маленьких белорусов отправить их в "незабываемое приключение" в палаточном лагере "Дружба". В организации пообещали пятиразовое питание, "уютные благоустроенные палатки" и 9-дневные смены, "полные радости и веселья".

На сайте “Белпочты” опубликовали подробную инструкцию для родителей, в которой описали подробности летнего отдыха и, естественно, цены на него. Так, например, “приём детей” в лагерь осуществляется только на основании медицинской справки, которая докажет, что ваш ребёнок здоров. Помимо этого, организаторы порекомендовали “максимально укомплектовать гардероб детей” и “нанести отметки на предметы одежды”. Правда, зачем это нужно, в “Белпочте” не уточнили.

Ещё одно из важных требований — обеспечение ребят пакетами для чистой и грязной одежды. Судя по всему, чтобы было куда складывать — лагерь-то на природе. Также в памятке для родителей сказано, что на территории “Дружбы” будет работать буфет, но деньги “напрямую” детям давать нельзя.

“При желании вы можете обеспечить ребят денежными средствами на личные расходы, вложенными в запечатанный и подписанный конверт, который передаётся воспитателю”, — подчеркнули организаторы.

Кроме того, “в случае острой необходимости” чаду можно передать личные вещи. Для этого их нужно переслать почтой, указать адрес, ФИО и “номер отряда”, отметили в организации. Также там пообещали, что ребят ждёт пятиразовое питание и круглосуточное обслуживание медперсонала. Попасть в лагерь от “Белпочты” могут дети от 6 до 16 лет.

Что по ценам?

Полная стоимость 1 смены длительностью 9 дней составит от 317 рублей (при оформлении дотации от государства). Для работников РУП «Белпочта» сумма в разы меньше — всего 10% от полной стоимости, то есть 45 белорусских рублей.

[info_b] Более подробную информацию заинтересованные родители могут найти на сайте “Белпочты”, то есть здесь. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что жительница Гомеля обратилась в редакцию одной из белорусских газет с вопросом: можно ли получить государственную дотацию на детский лагерь, если родители не работают? В Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения дали ясный и однозначный ответ.

Можно ли получить дотацию на путёвку в лагерь, если родители не работают? Ответ вас удивит