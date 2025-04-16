В еще одной области Беларуси начали отключать отопление

Опубликовано: 16.04.2025 20:47 , Обновлено: 16.04.2025

В Могилевской области 16 апреля начали отключать отопление. Об этом сообщил государственный телеканал "Беларусь 4 Могилев".

“С 16 апреля по всей Могилевщине официально завершен отопительный сезон”, - [link href=“https://t.me/belarus4mogilev/37016” target=“_blank” rel=“noopener”] написали [/link] в Telegram-канале “Беларусь 4 Могилев”. Там добавили, что такое решение в регионе приняли из-за температуры воздуха: последние три дня она составляла больше 10°С.

Таким образом, об отключении отопления еще не сообщали Минщина и Гомельщина. Но Минск и Гомель, а также Брестчина, Гродненщина, Витебщина сделали это. Telegraf.news рассказывал, когда, по решению Мингорисполкома, перестанет поступать тепло в батареи жилищного фонда столицы.

В Минске объявили даты отключения отопления. Где еще батареи нехолодные?

Когда отопление отключат полностью?

Отключать отопление в жилых домах в Беларуси начинают тогда, когда среднесуточная температура начинает держаться не ниже +8°С . Если такая температурная картина сохраняется в течение трех суток , местные власти выносят на обсуждение вопрос о завершении отопительного сезона. Такой же норматив действует для отопления в общежитиях, театрах и общегородских банях.

А вот в социальных объектах, школах, детских садах и медучреждениях действует несколько иной норматив: для отключения отопления там средняя температура на протяжении трех суток должна держаться выше +10°C .

В первую очередь батареи в Беларуси отключают в общественных, административных зданиях, а также на промышленных предприятиях. Жилищный фонд, общежития, вузы, театры, общегородские бани, гостиницы относятся ко второй линии отключения. И только потом тепло перестают подавать в детские сады, школы, поликлиники и больницы, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, библиотеки.