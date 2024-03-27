Латвия запретила вывоз в Беларусь авто с объемом двигателя 1,9 л и более. Что известно?

Опубликовано: 27.03.2024 13:42 , Обновлено: 27.03.2024

Во вторник, 26 марта, белорусские автомобилисты сообщили о запрете на вывоз в Беларусь автомобилей из Латвии, объем двигателя которых превышает 1,9 л.

“Со вчерашнего вечера и Латвия перестала пропускать автомобили объемом 1,9 л. Итого: все, объемом более 1.9 литра ввезти в РБ из Европы проблематично. Почти невозможно. Десятки и сотни перегонщиков сейчас курсируют вдоль границы, пытаясь найти выход из ситуации. Выхода пока нет”, — сообщил один из автомобилистов в телеграм-канале “Большой автоблог”.

Напомним, что с 25 марта подобное ограничение ввели и на белорусско-польской границе.

На КПП “Тересполь”/“Брест” автомобили с двигателями 1,9 л начали разворачивать, ссылаясь на статью 3h регламента №833/2014 Евросоюза, запрещающую продажу предметов роскоши в Россию или для использования там.

Недавние поправки, внесенные Регламентом Совета ЕС №2024/745 от 23 февраля в рамках 13-го пакета санкций, ужесточили этот запрет, рассказала Тochka.by. Также в Литве действует запрет на вывоз легкового транспорта с объемом более 1,5 л.

По мнению экспертов, Польша и Латвия таким образом пытаются пресечь обход санкций, который используют российские и белорусские компании для получения товаров под санкциями через Беларусь и Россию.

В ЕС начали усиленно следить за контрагентами и за нарушение закона о санкциях предусмотрели серьезные наказания в виде конфискации товаров и тюремного заключения.

Таким образом, ни одно из государств Евросоюза, граничащих с Беларусью, теперь не впускает “большеобъёмные” европейские автомобили.

Однако, как отметили представители автобизнеса, автомобили, купленные в США и доставленные по морю в порт Клайпеды, при следовании транзитом через Евросоюз в Беларусь границу проходят.

Ранее Telegraf.news писал о том, что польские пограничники перестали пропускать на территорию Беларуси автомобили на транзитных номерах, объём двигателя которых превышает 1900 куб. см.

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