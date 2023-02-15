В белорусском аналоге «Макдональдса» появился аналог «Хэппи Мил». Но без игрушек
В белорусской сети ресторанов компании «КСБ Виктори», которые открылись вместо «Макдональдса», появился аналог «Хэппи Мила». Что положили вместо игрушек?
Набор также назвали по-зарубежному — «Кидс Мил». В Instagram сети пообещали, что еда имеет «тот самый вкус детства».
В набор входят:
- бургер;
- наггетсы или тост с сыром;
- картошка фри;
- яблочный сок «Добрый» или чай.
А вот вместо игрушки предлагают стикеры с персонажами из аниме. Хотя некоторые говорят, что и в «Хэппи Мил» в последнее время была «какая то ерунда картонная».
К слову, не все пользователи оценили эту «новинку».
«А игрушка в “хэппи миле” то где? ?», «Да уж, такое себе», «Зайти в данное заведение — фатальная ошибка ?», — написали пользователи под постом.
Хотя остальные комментарии на момент написания новости позитивные. Правда, без слов, а, в основном, со смайликами огонька.