В белорусском аналоге «Макдональдса» появился аналог «Хэппи Мил». Но без игрушек

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Опубликовано: 15.02.2023 12:15 , Обновлено: 15.02.2023

В белорусской сети ресторанов компании «КСБ Виктори», которые открылись вместо «Макдональдса», появился аналог «Хэппи Мила». Что положили вместо игрушек?

Набор также назвали по-зарубежному — «Кидс Мил». В Instagram сети пообещали, что еда имеет «тот самый вкус детства».

В набор входят:

бургер;

наггетсы или тост с сыром;

картошка фри;

яблочный сок «Добрый» или чай.

А вот вместо игрушки предлагают стикеры с персонажами из аниме. Хотя некоторые говорят, что и в «Хэппи Мил» в последнее время была «какая то ерунда картонная».

К слову, не все пользователи оценили эту «новинку».

«А игрушка в “хэппи миле” то где? ?», «Да уж, такое себе», «Зайти в данное заведение — фатальная ошибка ?», — написали пользователи под постом.

Хотя остальные комментарии на момент написания новости позитивные. Правда, без слов, а, в основном, со смайликами огонька.