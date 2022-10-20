В Дятлово дворец на 1,5 тыс. квадратных метров оценили в 96 рублей. Кто может купить?

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Опубликовано: 20.10.2022 10:26 , Обновлено: 20.10.2022

В Дятлово Гродненской области на продажу выставили уникальный дворец Радзивиллов. Его оценили всего в 3 базовые величины (сейчас 96 рублей).

Об этом сообщили в Государственном комитете по имуществу. Его могут купить все желающие, которые зарегистрируются на аукционе. Он должен пройти 29 ноября.

В ГКИ отметили, что двухэтажное здание дворца Радзивиллов площадью 1500 квадратных метров размещается на участке в 0,4 гектара. Победитель аукциона получит право арендовать землю на 50 лет. При этом дворец можно будет использовать только как лечебный, учебный, научный или спортивный объект.

Кстати, к зданию подведены канализация, электричество, отопление, вода. А кроме самого поместья есть еще и четыре холодные постройки и подвал.

Дворец Радзивиллов пытаются продать не первый раз. И стартовая цена все время уменьшается. Предыдущий раз она составляла 30 963 рубля, но желающих не было.

[info_b]Фамильное имение Николай Радзивилл построил в Дятлово в 1751 году на месте сожженного шведами деревянного замка. Комплекс включал дворец, малые архитектурные формы, парк с водоемом, мостиками и скульптурами. Сейчас сохранилась только усадьба – и внешний облик ее со временем упростился.[/info_b]

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